Утром 19 марта ушел из жизни Марлен Хуциев. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Марлен Хуциев снял такие фильмы как Весна на Заречной улице, Застава Ильича, Был месяц май, Июльский дождь, Послесловие, Бесконечность, Два Федора.

Утром 19 марта ушел из жизни Марлен Хуциев. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Марлен Хуциев — классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. Это картины — "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Был месяц май", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность". Тремя днями ранее режиссер был экстренно госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Марлену Хуциеву было 93 года.Марлен Хуциев читает лекцию молодежи в Киноакадемии Никиты Михалкова. Зал переполнен, ведь это встреча с режиссером легендарным, фильмы которого повлияли на стиль, эстетику отечественного кинематографа на многие годы. Каким же должен быть режиссер? По мнению Хуциева, одновременно уверенным и сомневающимся.Эти качества должны одновременно присутствовать в художнике. Если ты абсолютно уверен, эти качества могу увести непонятно куда, если только сомневающийся — тоже плохо.Когда на Московский кинофестиваль приезжает режиссер Федерико Феллини, он просит показать ему материалы к фильму "Застава Ильича" молодого режиссера Марлена Хуциева. Картину положили на полку после того, как в 1963 году ее разгромил Никита Хрущев. Эпоха "оттепели": в советском кино на смену соцреализму с его идейными героями, строителями коммунизма, ясно поставленными акцентами и кондовой прямолинейностью приходит другое кино. Картина Хуциева "Застава Ильича" стала манифестом этого нового кинематографа. В его фильме живые юноши и девушки, которые обсуждают все на свете, кроме производственных тем, которым дано право сомневаться в своих чувствах и выборе пути.В эту картину вложено много обстоятельств личных. Каждый выбирает, наблюдает то, что происходит.Оттепельное кино экспериментировало, и многое было впервые. Хуциев первым начал снимать живой камерой, то есть не закрепленной на штативе.Сейчас некоторые эпизоды из картины цитируются как документальная хроника, и, прежде всего, это знаменитый поэтический вечер в Политехническом музее, где на сцене — Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко. Это поколение жило стихами, сам Хуциев говорил, что поэзия помогает ему выстраивать киноэпизоды.Фильм вышел на экраны в 1965 под названием — "Мне 20 лет", жестоко перемонтированный. А задумана "Застава Ильича" была во время съемок хрестоматийно известной, абсолютно оттепельной картины Хуциева "Весна на Заречной улице". Она имела невероятный успех, ее посмотрел каждый седьмой житель страны. Она как будто на производственную тему, а на самом деле о чувствах героев, и финал открытый...Марлен Хуциев снял всего 11 фильмов. Но все стали классикой отечественного кинематографа. В фильме "Два Федора" Хуциев первым снял Василия Шукшина, его герой усыновляет мальчика-сироту. "Июльский дождь" — героиня сомневается в своих чувствах к молодому человеку. "Был месяц май" — здесь он снял своего друга Петра Тодоровского. Правда жизни – на гимнастерке фронтовика Тодоровского его собственные боевые медали.Хуциев преподавал во ВГИКе, много занимался общественной работой, возглавляя Союз кинематографистов, жюри фестивалей. Интеллигентный, доброжелательный, негромкий. Сам он считал, что его главное качество — терпение.Я — человек терпеливый. Когда ехал поступать во ВГИК, то трое суток сидел на вокзале Минвод.В последние годы Хуциев снимал ленту о Толстом и Чехове. Съемки растягивались, денег на картину не хватало. Он так и не закончил этот фильм, ставший завещанием мастера.