Фигуристка провела тренировку в японском городе
Сайтама перед ЧМ-2019. 19-летняя Евгения Медведева настроена решительно.
Фигуристка провела тренировку в японском городе
Сайтама перед ЧМ-2019. 19-летняя Евгения Медведева настроена решительно.
На чемпионате мира по фигурному катанию во время тренировок
19 марта на льду появились сразу три соперницы. Это россиянки Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. До последнего на поездку претендовали Елизавета
Туктамышева и Станислава Константинова, но их планам не суждено было
сбыться.
Двукратная
чемпионка мира Медведева рассказала о первых ощущениях перед предстоящей бойней
на льду. Спортсменка заявила, что уверена в себе и чувствует поддержку семьи, поклонников,
тренеров и хореографов.
Также Евгения сообщила, что настроение у нее
боевое, а цель – превзойти саму себя. При этом девушка сделала жесткое
заявление: она твердо намерена сражаться за победу на чемпионате мира.
Фигуристка подчеркнула, что много и с удовольствием работала перед поездкой в Японию. "Я просто рада здесь быть, но это не отменяет факта –
я буду бороться, – цитирует ТАСС.
20 марта на ЧМ-2019 по фигурному катанию пройдет первый прокат – девушки
представят короткую программу. Завершится турнир 23 марта. была включена в состав сборной России 27
февраля.