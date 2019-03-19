Фигуристка провела тренировку в японском городе Сайтама перед ЧМ-2019. 19-летняя Евгения Медведева настроена решительно.

Фигуристка провела тренировку в японском городеСайтама перед ЧМ-2019. 19-летняя Евгения Медведева настроена решительно.На чемпионате мира по фигурному катанию во время тренировок19 марта на льду появились сразу три соперницы. Это россиянки Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. До последнего на поездку претендовали ЕлизаветаТуктамышева и Станислава Константинова, но их планам не суждено былосбыться.Двукратнаячемпионка мира Медведева рассказала о первых ощущениях перед предстоящей бойнейна льду. Спортсменка заявила, что уверена в себе и чувствует поддержку семьи, поклонников,тренеров и хореографов.Также Евгения сообщила, что настроение у неебоевое, а цель – превзойти саму себя. При этом девушка сделала жесткоезаявление: она твердо намерена сражаться за победу на чемпионате мира.Фигуристка подчеркнула, что много и с удовольствием работала перед поездкой в Японию. "Я просто рада здесь быть, но это не отменяет факта –я буду бороться, – цитирует ТАСС.20 марта на ЧМ-2019 по фигурному катанию пройдет первый прокат – девушкипредставят короткую программу. Завершится турнир 23 марта. была включена в состав сборной России 27февраля.