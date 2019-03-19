Новые детские сады, школы и дома культуры построят на Сахалине и островах Курильской гряды. Минобороны России передало в собственность региона ряд земельных участков. Ранее эти земли были в оперативном управлении оборонного ведомства.

Новые детские сады, школы и дома культуры построят на Сахалине и островах Курильской гряды. Минобороны России передало в собственность региона ряд земельных участков. Ранее эти земли были в оперативном управлении оборонного ведомства.Соглашение подписали глава министерства Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко."Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых нами основных фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь, послужат на пользу и жителям Сахалина, и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там. Мы занимаемся этим активно и давно, это приносит серьезную пользу как субъектам, так и Вооруженным силам", — заявил Сергей Шойгу."Хочу сказать, что военнослужащие, которые проходят службу на территории Сахалинской области, — это не только защитники Родины, но еще и граждане, проживающие у нас. Будем строить детские сады, школы, будем благоустраивать эту территорию. Тем самым выполним задачи, которые поставил президент России по всем социальным программам", — сказал Валерий Лимаренко.