Серьезными травмами обернулось для жителя Санкт-Петербурга участие в фестивале зимних видов спорта BoogelWoogel, который прошел на сочинском курорте Роза Хутор. Очевидцы сняли на видео неудачный спуск туриста со склона на доске для серфинга.

Серьезными травмами обернулось для жителя Санкт-Петербурга участие в фестивале зимних видов спорта BoogelWoogel, который прошел на сочинском курорте "Роза Хутор". Очевидцы сняли на видео неудачный спуск туриста со склона на доске для серфинга.В рамках фестиваля проводились всевозможные шуточные состязания, вот одно из них и завершилось госпитализацией участника, который, по замыслу организаторов, должен был приземлиться в бассейне, но тот развил такую скорость, что с легкостью проскользил по водной глади и врезался в судейскую скамью.Молодого человека быстро доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом верхней челюсти со смещением и перелом восьми зубов, два из которых пришлось удалить. Петербуржец до сих пор остается в лечебном учреждении, по его словам, организаторы фестиваля компенсируют ему все расходы на восстановление.