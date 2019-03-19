Петр Порошенко собственными руками сжег мосты с Москвой, и ему давно уже не стоит подавать руки. Об этом заявил в прямом эфире программы 60 минут украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя недавний телефонный разговор между президентами Украины и России.

Петр Порошенко собственными руками сжег мосты с Москвой, и ему давно уже не стоит подавать руки. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя недавний телефонный разговор между президентами Украины и России."Я удивлялся тому, что Владимир Владимирович вообще общался по телефону с Порошенко после того, как тот неоднократно жестко высказывался лично против Путина и российского народа", — сказал политолог.Погребинский считает, что именно по причине такой риторики украинского президента он представляется Америке лучшим кандидатом на предстоящих выборах: "США, прежде всего, заинтересованы в президенте, который не пойдет ни на какие компромиссы с Москвой. Это значит, что будет сохраняться статус-кво, и европейцы не смогут вернуться за стол переговоров с Россией в формате отказа от политики санкций. А Штатам именно это и нужно. До тех пор, пока не урегулирован этот кризис, Европа не сможет восстановить нормальные отношения с Россией, хотя она крайне в этом заинтересована".Михаил Погребинский не исключает переизбрания Порошенко на следующий срок, а по поводу Зеленского оптимизма не разделяет. По неопубликованным пока данным, большого отрыва у Зеленского от Тимошенко и Порошенко на самом деле нет: "Нет ни одного серьезного вопроса, по которому Зеленский может победить в первом туре. На мой взгляд, это совершенно исключено. Я вполне допускаю, что он может получить 35%, но больше 50% — невероятно"."Ничего хорошего в "День дурака" нас не ожидает. Тот кандидат, который займет третье место, скорее всего, не признает этих выборов", — заключил политолог.Выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост президента претендуют 39 человек. Лидером рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский (34%). За действующего президента Петра Порошенко — около 14%. Третье место принадлежит лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 13%.