Организаторы шестого турнира российской лиги смешанных единоборств RCC, который пройдет в Челябинске 4 мая, назвали соперника экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Россиянин проведет поединок с экс-бойцом UFC бразильцем Вискарди Андраде.

Организаторы шестого турнира российской лиги смешанных единоборств RCC, который пройдет в Челябинске 4 мая, назвали соперника экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Россиянин проведет поединок с экс-бойцом UFC бразильцем Вискарди Андраде.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Шлеменко заменил в главном бою состязаний RCC-6 Александра Емельяненко, который после скандального ареста в Кисловодске был выведен из программы соревнований. Это будет второй бой именитого россиянина в RCC. В декабре он победил удушающим приемом немца Йонаса Билльштайна.Андраде провел четыре поединка в ведущей американской лиге UFC и в трех выиграл. Для него поединок со Шлеменко также станет вторым в рамках RCC – 9 марта он нокаутировал россиянина Сергея Мартынова на турнире RCC: Intro.