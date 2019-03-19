Злоумышленник, выбирая время, когда поток покупателей в торговых точках небольшой, повреждал установки с игрушками, похищал деньги и скрывался.

В феврале текущего года в МО МВД России «Муромский» поступили сообщения о хищениях денежных средств из развлекательных автоматов с игрушками. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 6000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговых точках, где находились автоматы. В результате было установлено, что к краже денег может быть причастен безработный 31-летний житель Нижегородской области.Фигурант был задержан муромскими оперативниками на территории соседнего региона и дал признательные показания.Злоумышленник, выбирая время суток, когда поток покупателей в торговых точках небольшой, повреждал установки с игрушками, похищал находившиеся в специальном отделе деньги и скрывался. В настоящее время установлена причастность фигуранта к трем эпизодам хищений.В отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК Р (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.