Музей-мастерская Зураба Церетели был открыт в Москве на Большой Грузинской улице в 2009 году. В трехэтажном здании, расположенном в двух шагах от духовного центра московской грузинской
<a href="https://33live.ru/novosti/19-03-2019-muzej-masterskaya-zuraba-cereteli-mushketery-klouny-podsolnuxi.html" target="_blank">Музей-мастерская Зураба Церетели: мушкетеры, клоуны, подсолнухи</a> - Музей-мастерская Зураба Церетели был открыт в Москве на Большой Грузинской улице в 2009 году. В трехэтажном здании, расположенном в двух шагах от духовного центра московской грузинской
[url=https://33live.ru/novosti/19-03-2019-muzej-masterskaya-zuraba-cereteli-mushketery-klouny-podsolnuxi.html]Музей-мастерская Зураба Церетели: мушкетеры, клоуны, подсолнухи[/url] - Музей-мастерская Зураба Церетели был открыт в Москве на Большой Грузинской улице в 2009 году. В трехэтажном здании, расположенном в двух шагах от духовного центра московской грузинской