Музей-мастерская Зураба Церетели был открыт в Москве на Большой Грузинской улице в 2009 году. В трехэтажном здании, расположенном в двух шагах от духовного центра московской грузинской

Музей-мастерская Зураба Церетели был открыт в Москве на Большой Грузинской улице в 2009 году. В трехэтажном здании, расположенном в двух шагах от духовного центра московской грузинской диаспоры — храма Георгия Победоносца — размещается и мастерская, и экспозиция работ художника.