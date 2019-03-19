Печальная новость пришла во вторник — Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Марлена Хуциева. Он умер на 94-м году жизни.

Печальная новость пришла во вторник — Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Марлена Хуциева. Он умер на 94-м году жизни.На минувшей неделе сообщалось, что Хуциев находится в реанимации под присмотром врачей. Он был доставлен в больницу с внутренним кровотечением в субботу, 16 марта.Хуциев снял замечательные, известные всем фильмы — "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Два Федора".В январе этого года из жизни ушла супруга режиссера — Ирина Соловьева.Марлен Мартынович Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе. Его отца, который был заместителем наркома внутренней и внешней торговли СССР, расстреляли в 1937 году. Мать была актрисой, происходила из дворянской семьи.По окончания школы он начал работать на Тбилисской киностудии помощником художника комбинированных съемок. В 1952 году Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Савченко).В 1955 году Борис Барнет пригласил Хуциева ассистентом режиссером в фильм "Ляна". Через год вместе с Феликсом Миронером он снял фильм "Весна на Заречной улице", который стал одним из самых популярных фильмов 50-х годов.Известность Хуциеву принесли две киноповести – "Застава Ильича" и "Июльский дождь". Эти фильмы стали гимном 60-м годам и шестидесятникам. Они навсегда вошли в историю нашего кинематографа и сделали режиссера культовой фигурой. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме — "Золотой пластиной".Среди других фильмов Хуциева — "Два Федора", "Был месяц май", "Алый парус Парижа", "Послесловие", "Бесконечность", "Люди 1941 года".Марлен Хуциев неоднократно избирался секретарем Союза кинематографистов СССР, был президентом Гильдии кинорежиссеров России. Был почетным членом Российской академии художеств, академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".