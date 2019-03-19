Несмотря на безвременную смерть Юлии Началовой, жизнь ее близких продолжается. Причем, согласно появившейся информации, она будет сопровождаться серьезными трудностями для дочери и родителей покойной певицы.

Несмотря на безвременную смерть Юлии Началовой, жизнь ее близких продолжается. Причем, согласно появившейся информации, она будет сопровождаться серьезными трудностями для дочери и родителей покойной певицы.Незадолго до смерти Юлия Началова вступила в сложные, запутанные судебные разбирательства. Появилась информация сразу по нескольким судебным делам по ее квартире в "Кутузовской Ривьере" в 167 квадратных метров. Певица якобы продала половину квартиры за 20 миллионов рублей хоккеисту Александру Фролову. Но в августе 2018 года Юлия Началова обратилась в Никулинский суд Москвы с заявлением о признании сделки купли-продажи недействительной.Дальше ситуация развивалась крайне сложно. В феврале дело было прекращено в связи с отзывом иска. Одновременно в декабре 2018 года нижегородская компания "Весенние инвестиции" подала иск в суд уже на обоих владельцев квартиры – Юлию Началову и Александра Фролова. Организация требует деньги, предъявляя свои права на половину квартиры.Однако судебные дела приостановят приостановят до вступления в наследство дочери и родителей певицы, передает . "Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой", – рассказал юрист Максим Суров.Предполагается, что приостановка случится уже на ближайших заседаниях при предъявлении справки о смерти Юлии Началовой сроком на полгода – до вступления в наследство. А далее будет зависеть от истцов, которые выдвигают свои требования.О смерти Юлии Началовой дочь Вера узнала от отца, футболиста Евгения Алдонина. Он рассказал ей о горе в автомобиле по дороге из аэропорта. Девочка только-только вернулась в Москву из Великобритании. "Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет". Вера даже не поняла почему. Когда она уезжала, мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована", – сообщил Евгений Алдонин в интервью ток-шоу "Пусть говорят".Напомним, умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи приняли решение ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – скончалась.