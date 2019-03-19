Московские полицейские начали проверку после того, как утром 19 марта на стеклах кадетского корпуса на севере столицы были обнаружены следы от выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. Повреждения окна обнаружили обходе территории охранники Петровского кадетского корпуса.

Московские полицейские начали проверку после того, как утром 19 марта на стеклах кадетского корпуса на севере столицы были обнаружены следы от выстрелов.Повреждения окна в доме 9 по улице Зеленоградской обнаружили обходе территории охранники Петровского кадетского корпуса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.По его словам, в 13-ти местах видны отверстия, предположительно, от выстрелов из пневматического оружия.Размер ущерба устанавливается.