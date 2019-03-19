На юге Лондона мужчина заперся в машине и утверждает, что он вооружен и готов причинить вред другим людям. Полицейские ведут переговоры. Движение по близлежащим улицам перекрыто.

На юге Лондона мужчина заперся в машине и утверждает, что он вооружен.Как сообщает ТАСС, мужчина сам позвонил в полицию. Он сообщил, что готов "причинить вред другим людям". На место ЧП прибыли полицейские. Они пытаются договориться с ним мирным путем.Сейчас там находятся несколько полицейских автомобилей, кинологи со служебными собаками, машины скорой помощи и пожарные расчеты. Движение по близлежащим улицам перекрыто.В это же время полицейские ищут бомбу, которая якобы заложена в "европейском" квартале Брюсселя. Зона поиска оцеплена. Накануне жертвами стрельбы в Утрехте стали 3 человека. Полиция не исключает, что нападавший имел террористические цели.