Один из ведущих форвардов питерского клуба СКА Наиль Якупов может в следующем сезоне оказаться в одной из команд Национальной хоккейной лиги. Нападающий выступал в НХЛ в 2012-2018 годах за Эдмонтон Ойлерз, Сент-Луис Блюз и Колорадо Эвеланш.

Один из ведущих форвардов питерского клуба СКА Наиль Якупов может в следующем сезоне оказаться в одной из команд Национальной хоккейной лиги. Нападающий выступал в НХЛ в 2012-2018 годах за "Эдмонтон Ойлерз", "Сент-Луис Блюз" и "Колорадо Эвеланш".Теперь, когда свой очередной сезон Якупов проводит в СКА и вышел в число лидеров клуба, к нему проявляют интерес три команды заокеанской лиги. Првда, инсайдер издания "Бизнес Online" называет только один клуб – "Аризона Койотс". Все три клуба готовы предложить Якупову односторонний контракт