Масхуда Минидарова из города Зеленодольска шокировала Андрея Малахова громким заявлением. Женщина сообщила в программе Прямой эфир, что является биологической матерью умершего более года назад экс-солиста группы Иванушки Олега Яковлева.

Масхуда Минидарова из города Зеленодольска шокировала АндреяМалахова громким заявлением. Женщина сообщила в программе "Прямой эфир", чтоявляется биологической матерью умершего более года назад экс-солиста группы "Иванушки"Олега Яковлева.По словам Минидаровой, настоящее имя певца – Каимов Руслан Рашидович.Он родился 12 декабря 1978 года. До 15лет он жил в ее доме. В 1994 году после конфликта с отчимом подросток сбежал. Масхудаподала в розыск, с тех пор он считался пропавшим без вести. Присутствующие встудии ток-шоу "Прямой эфир" друзья и знакомые Яковлева скептически отнеслись ксловам жительницы Зеленодольска, в нее буквально плевали от негодования.Меж тем, Масхуда Минидарова поведала, что в октябре 1997года увидела по телевизору клип группы "Иванушки", в солисте коллектива онаузнала родного ребенка. Через несколько лет ей удалось встретиться с предполагаемымнаследником. Она пересеклась с Яковлевым после концерта."Подлетел, обнялкрепко меня так, а сам весь дрожит. Говорю: "Скажи мне, что случилось? Как тысюда попал? Он мне палец ко рту приложил, к уху прижался и говорит: "Ничего неговори". Я ему шепотом: "Как ты в Москве оказался?" А он так: "Сестренку поехалискать". А я ему: "Какая сестренка, у тебя только братишка?" И тут я поняла,что лишнего говорить нельзя", – вспоминает ту встречу женщина в "Прямом эфире".Минидарова также объяснила, почему ее отпрыск сменил имя. Помнению Масхуды, Руслан какое-то время был уверен, что она умерла и, чтобы егоне вернули в дом к отчиму, всем говорил, что сирота. Когда в очередной раз подростокночевал на московском вокзале его задержали представители правопорядка иотправили в детский дом. Именно там ему и оформили новые документы на имя ОлегаЯковлева.Татьяна Карматкова, подруга гражданской жены Олега ЯковлеваАлександры Куцевол, уверена, что женщина – самозванка. Также она добавила, чтопевец по доброте душевной подыгрывал ее фантазиям."Мать Олега умерла в 1996 году. Олег мне говорил, что к немуподходила женщина, которая потеряла сына и, чтобы не сделать ей больно, нетравмировать, он просто с ней общался", – рассказала Карматкова появившись встудии .Минидарова согласилась пройти проверку на детекторе лжи.Примечательно, что Масхуда, с первых секунд программы говорившая, что непретендует на 200-миллионное наследство Олега Яковлева, проходя тестирование наполиграфе прямо заявила, что планирует распоряжаться этими деньгами. Также, отвечая на вопрос: "Действительно ли вы являетесь матерью Олега Яковлева?", женщина ответила утвердительно, однако показания прибора говорили об обратном."Я думаю,что это горе, которое случилась у нее... Она себя сильно убедила в том, чтоименно этот человек ее сын", – объяснил проводивший исследованиеэксперт в студии .