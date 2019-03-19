Масхуда Минидарова из города Зеленодольска шокировала Андрея
Малахова громким заявлением. Женщина сообщила в программе Прямой эфир, что
является биологической матерью умершего более года назад экс-солиста группы Иванушки
Олега Яковлева.
Масхуда Минидарова из города Зеленодольска шокировала Андрея
Малахова громким заявлением. Женщина сообщила в программе "Прямой эфир", что
является биологической матерью умершего более года назад экс-солиста группы "Иванушки"
Олега Яковлева.
По словам Минидаровой, настоящее имя певца – Каимов Руслан Рашидович.
Он родился 12 декабря 1978 года. До 15
лет он жил в ее доме. В 1994 году после конфликта с отчимом подросток сбежал. Масхуда
подала в розыск, с тех пор он считался пропавшим без вести. Присутствующие в
студии ток-шоу "Прямой эфир" друзья и знакомые Яковлева скептически отнеслись к
словам жительницы Зеленодольска, в нее буквально плевали от негодования.
Меж тем, Масхуда Минидарова поведала, что в октябре 1997
года увидела по телевизору клип группы "Иванушки", в солисте коллектива она
узнала родного ребенка. Через несколько лет ей удалось встретиться с предполагаемым
наследником. Она пересеклась с Яковлевым после концерта.
"Подлетел, обнял
крепко меня так, а сам весь дрожит. Говорю: "Скажи мне, что случилось? Как ты
сюда попал? Он мне палец ко рту приложил, к уху прижался и говорит: "Ничего не
говори". Я ему шепотом: "Как ты в Москве оказался?" А он так: "Сестренку поехал
искать". А я ему: "Какая сестренка, у тебя только братишка?" И тут я поняла,
что лишнего говорить нельзя", – вспоминает ту встречу женщина в "Прямом эфире".
Минидарова также объяснила, почему ее отпрыск сменил имя. По
мнению Масхуды, Руслан какое-то время был уверен, что она умерла и, чтобы его
не вернули в дом к отчиму, всем говорил, что сирота. Когда в очередной раз подросток
ночевал на московском вокзале его задержали представители правопорядка и
отправили в детский дом. Именно там ему и оформили новые документы на имя Олега
Яковлева.
Татьяна Карматкова, подруга гражданской жены Олега Яковлева
Александры Куцевол, уверена, что женщина – самозванка. Также она добавила, что
певец по доброте душевной подыгрывал ее фантазиям.
"Мать Олега умерла в 1996 году. Олег мне говорил, что к нему
подходила женщина, которая потеряла сына и, чтобы не сделать ей больно, не
травмировать, он просто с ней общался", – рассказала Карматкова появившись в
студии .
Минидарова согласилась пройти проверку на детекторе лжи.
Примечательно, что Масхуда, с первых секунд программы говорившая, что не
претендует на 200-миллионное наследство Олега Яковлева, проходя тестирование на
полиграфе прямо заявила, что планирует распоряжаться этими деньгами. Также, отвечая на вопрос: "Действительно ли вы являетесь матерью Олега Яковлева?", женщина ответила утвердительно, однако показания прибора говорили об обратном.
"Я думаю,
что это горе, которое случилась у нее... Она себя сильно убедила в том, что
именно этот человек ее сын", – объяснил проводивший исследование
эксперт в студии .