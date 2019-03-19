Актеры театра и кино выражают соболезнования в связи со смертью знаменитого режиссера. Марлен Хуциев оставил светлую память в сердцах целой эпохи, а на его фильмах выросли несколько поколений наших соотечественников.

Актеры театра и кино выражают соболезнованияв связи со смертью знаменитого режиссера. Марлен Хуциев оставил светлую память всердцах целой эпохи, а на его фильмах выросли несколько поколений нашихсоотечественников.Актер Владислав Ветров рассказал о съемках в фильмеХуциева "Невечерняя". Работа стала для режиссера последней."Это человеческое кино снималось по категории души.Жаль, что огромная работа не окончена", – цитирует артиста телеканал . Онотметил, что с Марленом Хуциевым было легко работать. "Умел разговаривать сартистами, ставить задачи, посвящал в секретную кухню кинематографическойработы и приемов", – поделился Ветров. Он добавил, что режиссер заряжал своейэнергией окружающих и представить его в другой профессии просто невозможно.Пресс–секретарьСоюза кинематографистов России Татьяна Немчинская назвала российскогокинорежиссера совершенно редкой фигурой. По ее словам, при всей своейколоссальной значимости и мировой известности Марлен Хуциев был оченьспокойным, мягким, задумчивым и лирическим человеком, которого все любили."Он был одной из самых последних крупных режиссерских фигур", – приводитслова Немчинской . Онадобавила, что когда называют его фамилию, то сразу представляется "вселучшее, что есть в жизни". Отметила Немчинская и замечательные педагогическиекачества Марлена Хуциева. Режиссер много преподавал во ВГИКе. Кроме того, в Союзекинематографистов России назвали смерть режиссера "завершением целой эпохи".Прокомментировалакончину своего наставника и известная актриса Тамара Семина. Она назвалапроизошедшее "невероятным ударом". Семина с горечью отметила, что Марлен Хуциевв последнее время уже пошел на поправку. "Дорогой, любимый, мой ненаглядный,первый мой учитель, который познакомил с кинематографом, с которым мы дружиливсю жизнь… Благодарность моя неизмерима", – цитирует артистку РЕН ТВ.В своюочередь актриса Раиса Рязанова жила сМарленом Хуциевым в одном доме. Она отметила, что мало общалась срежиссером, но всегда здоровалась при встрече. "Я с уважением к егопрофессии, к его картинам, а он – просто из вежливости", – приводит словаРязановой Teleprogramma.pro.В память о режиссере в столичных кинотеатрах могут провести показ ретроспективы его фильмов. Такую возможность допустили власти Москвы, передает .Напомним, умер в возрасте93 лет вМоскве. Последние днион находился в реанимации. По предварительной информации, прощание с великим режиссером состоится в Доме кино.родился вТифлисе в 1925 году. Он закончил ВГИК и первые своим работы снял на Одесскойкиностудии, затем перешел на киностудию имени Горького, а с 1965 года – сталснимать для "Мосфильма". Самыми известными картинами режиссераявляются "Весна на Заречной улице", которую он снял совместно сФеликсом Миронером, а также "Два Федора", "Застава Ильича","Послесловие", "Бесконечность".Последняя режиссерская работа Хуциева датирована 2019 годом – это "Невечерняя", передает .