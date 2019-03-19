Актеры театра и кино выражают соболезнования
в связи со смертью знаменитого режиссера. Марлен Хуциев оставил светлую память в
сердцах целой эпохи, а на его фильмах выросли несколько поколений наших
соотечественников.
Актеры театра и кино выражают соболезнования
в связи со смертью знаменитого режиссера. Марлен Хуциев оставил светлую память в
сердцах целой эпохи, а на его фильмах выросли несколько поколений наших
соотечественников.
Актер Владислав Ветров рассказал о съемках в фильме
Хуциева "Невечерняя". Работа стала для режиссера последней.
"Это человеческое кино снималось по категории души.
Жаль, что огромная работа не окончена", – цитирует артиста телеканал . Он
отметил, что с Марленом Хуциевым было легко работать. "Умел разговаривать с
артистами, ставить задачи, посвящал в секретную кухню кинематографической
работы и приемов", – поделился Ветров. Он добавил, что режиссер заряжал своей
энергией окружающих и представить его в другой профессии просто невозможно.
Пресс–секретарь
Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская назвала российского
кинорежиссера совершенно редкой фигурой. По ее словам, при всей своей
колоссальной значимости и мировой известности Марлен Хуциев был очень
спокойным, мягким, задумчивым и лирическим человеком, которого все любили.
"Он был одной из самых последних крупных режиссерских фигур", – приводит
слова Немчинской . Она
добавила, что когда называют его фамилию, то сразу представляется "все
лучшее, что есть в жизни". Отметила Немчинская и замечательные педагогические
качества Марлена Хуциева. Режиссер много преподавал во ВГИКе. Кроме того, в Союзе
кинематографистов России назвали смерть режиссера "завершением целой эпохи".
Прокомментировала
кончину своего наставника и известная актриса Тамара Семина. Она назвала
произошедшее "невероятным ударом". Семина с горечью отметила, что Марлен Хуциев
в последнее время уже пошел на поправку. "Дорогой, любимый, мой ненаглядный,
первый мой учитель, который познакомил с кинематографом, с которым мы дружили
всю жизнь… Благодарность моя неизмерима", – цитирует артистку РЕН ТВ.
В свою
очередь актриса Раиса Рязанова жила с
Марленом Хуциевым в одном доме. Она отметила, что мало общалась с
режиссером, но всегда здоровалась при встрече. "Я с уважением к его
профессии, к его картинам, а он – просто из вежливости", – приводит слова
Рязановой Teleprogramma.pro.
В память о режиссере в столичных кинотеатрах могут провести показ ретроспективы его фильмов. Такую возможность допустили власти Москвы, передает .
Напомним, умер в возрасте
93 лет в
Москве. Последние дни
он находился в реанимации. По предварительной информации, прощание с великим режиссером состоится в Доме кино.
родился в
Тифлисе в 1925 году. Он закончил ВГИК и первые своим работы снял на Одесской
киностудии, затем перешел на киностудию имени Горького, а с 1965 года – стал
снимать для "Мосфильма". Самыми известными картинами режиссера
являются "Весна на Заречной улице", которую он снял совместно с
Феликсом Миронером, а также "Два Федора", "Застава Ильича",
"Послесловие", "Бесконечность".
Последняя режиссерская работа Хуциева датирована 2019 годом – это "Невечерняя", передает .