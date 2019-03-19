Еще несколько десятков столичных улиц получат новую разметку в этом году. На некоторых трассах появятся дополнительные полосы. Часть перекрестков сделают турбокольцевыми - это совершенно новая технология, которая позволит существенно разгрузить переезды. Продолжат внедрять и вафельную разметку. Что еще ждет водителей?

Еще несколько десятков столичных улиц получат новую разметку в этом году. На некоторых трассах появятся дополнительные полосы. Часть перекрестков сделают турбокольцевыми — это совершенно новая технология, которая позволит существенно разгрузить переезды. Продолжат внедрять и вафельную разметку. Что еще ждет водителей?В ситуационном центре ЦОДД вся уличная сеть Москвы — как на ладони. Пятнадцать тысяч камер ведут наблюдение круглые сутки. Операторы узнают о любой аварии за считаные минуты. Но главное — система помогает управлять транспортными потоками. Например, именно здесь родилась идея наносить на перекрестки новую разметку — так называемую вафельницу."Благодаря камерам видеонаблюдения мы осознали и поняли глобальность этой проблемы, когда занятые перекрестки не дают проехать перпендикулярным направлениям, и тем самым блокируют их и создают еще больше пробок. Именно сверху, глядя на такие перекрестки, эта картина наиболее отчетливо видна", — говорит начальник дежурной смены Центра организации дорожного движения Правительства г. Москвы Сергей Стоянов.Водителям дали время, чтобы привыкнуть к новой разметке, но на пересечении Садового кольца и Орликова переулка уже начали выписывать штрафы."Самоцель не в том, чтобы собрать как можно больше денег, а в том, чтобы перекресток поехал и было меньше заторов. Мы водителей проинформировали и в течение месяца-двух будем следить, поменяется ситуация или нет. В принципе мы сейчас еще рассматриваем порядка сорока перекрестков, на которых начнем фиксировать данный вид нарушения", — говорит пресс-секретарь Центра организации дорожного движения правительства г. Москвы Анастасия Писарь.Разметку меняют и на оживленных магистралях и улицах. Например, на участке перед Крымским мостом добавили четвертую полосу на внешней стороне.- Конечно лучше! Больше машин умещается, увеличился поток, меньше пробок. Я считаю, что намного лучше!Новая разметка появится и на круговых перекрестках. Скоро их сделают турбокольцевыми. Потоки машин рассеиваются по полосам заранее — еще до заезда на кольцо. В результате пропускная способность возрастает примерно на треть. Первый турбокольцевой перекресток появится на пересечении Чертановской и улицы Красного маяка."Там не совсем круглое движение, там посередине еще ходят трамваи. И там достаточно проблемное место, где много мелких ДТП и большое замедление скорости. Потому что люди не всегда понимают, в каких рядах им нужно ехать. Этим летом Департамент жилищного хозяйства нанесет там разметку, и перекресток поедет лучше", — говорит начальник Управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД г. Москвы Андрей Мухортиков.Новая разметка снижает аварийность и повышает пропускную способность. Именно для этого по всей Москве реконструируют клеверные развязки. Они уже не справляются с огромным потоком машин."В разы увеличивается пропускной поток. Если клеверная развязка нормально справляется с потоком 10 тысяч автомобилей в сутки и начинает плохо работать с 20-25 тысяч, то для современной развязки не предел и 50, и 100 тысяч автомобилей в сутки", — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.Еще одно важное новшество — на перекрестках начали устанавливать светофоры со светодиодными лентами. Увидеть их можно в любую погоду.- Отлично! Особенно то, что видно, что есть стрелка.- Очень удобно ориентироваться в ночное время!Дополнительная подсветка появилась на всех самых проблемных перекрестках и пешеходных переходах.