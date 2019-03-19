Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.Как передает телеканал "Россия 24", об этом он проинформировал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Текслер подчеркнул, что среди других приоритетов его работы — социально-экономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство Челябинской области, которая, по его словам, является не только промышленным, но и аграрным регионом.Ранее сообщалось, что глава государства принял отставку прежнего главы области Бориса Дубровского и назначил и. о. губернатора 46-летнего Алексея Текслера, ранее занимавшего пост первого заместителя министра энергетики России.Он родился в Челябинске, в 2008-2009 годах был главой администрации Норильска, с ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ.