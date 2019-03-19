20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он объявил в эфире телеканалов. Назарбаев был во главе Казахстана 30 лет, он первый и единственный президент республики.
20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он объявил в эфире телеканалов. Назарбаев был во главе Казахстана 30 лет, он первый и единственный президент республики.
Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 в Казахской ССР. В 29 лет он пришел на работу в Карагандинский обком Коммунистической партии. А уже через 10 лет стал секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. С 1984 по 1989 годы Назарбаев был премьер-министром Казахстана, а в 1989 году стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах 1 декабря 1991 года. В 2007 году парламент Казахстана подтвердил право Назарбаева пожизненно занимать должность президента. 15 июня 2010 года Нурсултану Назарбаеву присвоен статус "елбасы" — лидера нации.
26 апреля 2015 года Назарабев был вновь избран президентом Казахстана. За него проголосовали более 97% избирателей.
Теперь 79-летний елбасы подал в отставку. Но при этом он остается главой Совета безопасности Казахстана и лидером партии "Нур Отан" ("Свет Родины").
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан 30 лет. За это время страна изменилась: За 20 лет на месте Целинограда была построена новая столица республики — Астана. Население города и его территория за это время выросли в 3 раза, количество автомобилей увеличилось в 10 раз, инвестиции — в более 60 раз, объем жилья — в 19 раз. За два десятилетия в этот проект вложили 2,3 триллиона тенге. В виде налогов столица уже вернула в бюджет 6 триллиона тенге, то есть в 2,5 раза больше, чем в нее было инвестировано. Ежегодно казахстанская столица перечисляет в республиканский бюджет 750 миллиардов тенге. Как говорят бизнесмены, Астана — экономически эффективный проект.
После распада Советского Союза космодром Байконур перешел во владение независимого Казахстана. С 1994 года Российская Федерация арендует Байконур за 115 миллионов долларов в год. Главу его администрации назначают совместным указом президентов двух стран. Здесь две полиции, два ЗАГСа, два суда. В 2004 году Казахстан продлил срок аренды за ту же сумму почти на полвека — до 2050 года.
Казахстан входит в интеграционные объединения — СНГ, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.
Объем двусторонней торговли между Россией и Казахстаном в 2018 году достиг 18 миллиардов долларов. За год он вырос примерно на 9%. Сегодня Россия занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана– почти 21 процент во внешнеторговом обороте Астаны. Кроме того, Россия на третьем месте по объему прямых инвестиций из Казахстана.
В Казахстане более 8,5 тысячи действующих предприятий с участием российского капитала, что составляет более трети от общего числа предприятий с иностранным капиталом.
Временно исполняющим обязанности главы Республики Казахстан стал спикер сената парламента — Касым-Жомарт Токаев. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. В 1970 года поступил в МГИМО, на пятом курсе направлен на преддипломную практику в Посольство СССР в КНР. С 1975 года работал в МИД СССР, работал в советском посольстве в Сингапуре.
В 1992 году Токаев был назначен замминистра иностранных дел Казахстана, а спустя два года стал главой МИД Казахстана. В 1999 году Токаев пришел в правительство заместителем премьер-министра, а уже через полгода возглавил его. С 2002 по 2007 годы Токаев работает госсекретаррем – министром иностранных дел.
В 2011 году Касым-Жомарт Токаев работает заместителем Генсека ООН, Гендиректором Отделения ООН в Женеве и личным представителем Генсека организации на Конференции по разоружению.
Токаев — доктор политических наук и автор девяти книг и множества статей по вопросам международных отношений. В 2013 году он избран председателем Сената парламента Казахстана.