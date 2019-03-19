20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он объявил в эфире телеканалов. Назарбаев был во главе Казахстана 30 лет, он первый и единственный президент республики.

20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он объявил в эфире телеканалов. Назарбаев был во главе Казахстана 30 лет, он первый и единственный президент республики.Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 в Казахской ССР. В 29 лет он пришел на работу в Карагандинский обком Коммунистической партии. А уже через 10 лет стал секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. С 1984 по 1989 годы Назарбаев был премьер-министром Казахстана, а в 1989 году стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах 1 декабря 1991 года. В 2007 году парламент Казахстана подтвердил право Назарбаева пожизненно занимать должность президента. 15 июня 2010 года Нурсултану Назарбаеву присвоен статус "елбасы" — лидера нации.26 апреля 2015 года Назарабев был вновь избран президентом Казахстана. За него проголосовали более 97% избирателей.Теперь 79-летний елбасы подал в отставку. Но при этом он остается главой Совета безопасности Казахстана и лидером партии "Нур Отан" ("Свет Родины").Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан 30 лет. За это время страна изменилась: За 20 лет на месте Целинограда была построена новая столица республики — Астана. Население города и его территория за это время выросли в 3 раза, количество автомобилей увеличилось в 10 раз, инвестиции — в более 60 раз, объем жилья — в 19 раз. За два десятилетия в этот проект вложили 2,3 триллиона тенге. В виде налогов столица уже вернула в бюджет 6 триллиона тенге, то есть в 2,5 раза больше, чем в нее было инвестировано. Ежегодно казахстанская столица перечисляет в республиканский бюджет 750 миллиардов тенге. Как говорят бизнесмены, Астана — экономически эффективный проект.После распада Советского Союза космодром Байконур перешел во владение независимого Казахстана. С 1994 года Российская Федерация арендует Байконур за 115 миллионов долларов в год. Главу его администрации назначают совместным указом президентов двух стран. Здесь две полиции, два ЗАГСа, два суда. В 2004 году Казахстан продлил срок аренды за ту же сумму почти на полвека — до 2050 года.Казахстан входит в интеграционные объединения — СНГ, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.Объем двусторонней торговли между Россией и Казахстаном в 2018 году достиг 18 миллиардов долларов. За год он вырос примерно на 9%. Сегодня Россия занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана– почти 21 процент во внешнеторговом обороте Астаны. Кроме того, Россия на третьем месте по объему прямых инвестиций из Казахстана.В Казахстане более 8,5 тысячи действующих предприятий с участием российского капитала, что составляет более трети от общего числа предприятий с иностранным капиталом.Временно исполняющим обязанности главы Республики Казахстан стал спикер сената парламента — Касым-Жомарт Токаев. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. В 1970 года поступил в МГИМО, на пятом курсе направлен на преддипломную практику в Посольство СССР в КНР. С 1975 года работал в МИД СССР, работал в советском посольстве в Сингапуре.В 1992 году Токаев был назначен замминистра иностранных дел Казахстана, а спустя два года стал главой МИД Казахстана. В 1999 году Токаев пришел в правительство заместителем премьер-министра, а уже через полгода возглавил его. С 2002 по 2007 годы Токаев работает госсекретаррем – министром иностранных дел.В 2011 году Касым-Жомарт Токаев работает заместителем Генсека ООН, Гендиректором Отделения ООН в Женеве и личным представителем Генсека организации на Конференции по разоружению.Токаев — доктор политических наук и автор девяти книг и множества статей по вопросам международных отношений. В 2013 году он избран председателем Сената парламента Казахстана.