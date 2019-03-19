Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий президента Казахстана. Об этом он заявил в прямом эфире во время обращения к народу Казахстана. Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, с 1989 года, отмечает телеканал Россия 24.

Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий президента Казахстана. Об этом он заявил в прямом эфире во время обращения к народу Казахстана. Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, с 1989 года, отмечает телеканал "Россия 24".79-летний Назарбаев отметил, что народ дал ему возможность быть первым президентом независимого Казахстана. И в 2019 году исполняется 30 лет, как Назарбаев занимал этот пост. В апреле 2015 года Назарбаев победил на выборах президента Казахстана. За него проголосовали 97,75% избирателей. Его президентский срок истекал только в апреле 2020 года. Но Назарбаев решил передать власть в стране досрочно.По конституции Казахстана в случае смерти президента или его добровольной отставки власть переходит переходят к председателю сената парламента. При невозможности председателя сената принять на себя полномочия президента президентские полномочия переходят к председателю мажилиса парламента, а при невозможности председателя мажилиса принять на себя полномочия президента — к премьер-министру Казахстана.Таким образом, президентские полномочия, отметил Назарбаев, будет исполнять спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук, — признался Нурсултан Назарбаев. — Я буду продолжать работать главой Совбеза и партии "Нур Отан". Также Назарбаев остается елбасы — лидером нации.До своей отставки Назарбаев провел ряд кадровых перестановок: назначил своим указом во вторник Ермека Маржикпаева руководителем (акимом) Акмолинской области республики. С сентября 2013 года Маржикпаев занимал должность заместителя руководителя Акмолинской области.Также Назарбаев назначил экс-генпрокурора республики Кайрата Кожамжарова депутатом сената парламента Казахстана. А в феврале 2019 года Нурсултан Назарбаев отправил правительство в отставку и заменил главу Национального банка Казахстана за отсутствие позитивных изменений в экономике.А 18 марта Назарбаев дал старт началу строительства новой мечети в Астане, которая станет крупнейшей в Центральной Азии. Общая площадь новой мечети составит 57 тысяч квадратных метров, высота минаретов — 130 метров. Диаметр купола мечети составит 63 метра. В мечети будет музей ислама, библиотека, мастерская рукоделия и другие учреждения.