Еще осенью 2018 года Андрей Губин дал надежду своим многочисленным фанатам, сообщив, что может вернуться на сцену. Однако теперь стало известно: певец бросил работу на звукозаписывающей студии и уехал из России.

Еще осенью 2018 года Андрей Губин дал надежду своим многочисленным фанатам, сообщив, что может вернуться на сцену. Однако теперь стало известно: певец бросил работу на звукозаписывающей студии и уехал из России.Фанаты буквально места себе не находили от возбуждения – Андрей Губин возвращается на сцену! Осенью стало известно, что вместе с продюсером Тарасом Ващишиным артист засел в студии и начал записывать новые треки. Кто-то даже предположил, что певец готовит совершенно новую программу. приуроченную к его юбилею. В это сложно поверить, но в апреле Андрею Губину исполнится 45 лет.Однако мечтам поклонников, видимо, не суждено сбыться. Продюсер рассказал журналистам, что певец бросил работу. "Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь. Что касается круглой даты, не уверен, задумывается ли Губин о таких вещах и высчитывает, сколько лет исполнится", – цитирует продюсера .Оказывается, Андрей Губин покинул Россию еще несколько месяцев. назад. Причем не один, а в компании молодой женщины. Репортеры пообщались с мужчиной по имени Игорь, который жил по соседству с именитым артистом. "Почти все время певец проводил в компании своей девушки. Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях. Она – в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде", – рассказал сосед артиста.оказался общительным человеком. "Рассказал, как в Тае попал в аварию на байке, когда колесил по провинциям. Поделился, что больше всего нравится район Краби, – мол, народу меньше. Кстати, нормальный мужик, никаких психических отклонений не заметил", – отметил мужчина.О том, что причиной ухода в тень стала некая болезнь, журналистам рассказал сам в недавнем интервью. "На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", – рассказал исполнитель в эфире программы "Сегодня вечером".