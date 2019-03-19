В
Киеве готовится арест президента Украины. Разрешение на задержание президента получил
министр внутренних дел Арсен Аваков.
В
Киеве готовится арест президента Украины. Разрешение на задержание президента получил
министр внутренних дел Арсен Аваков.
Петра
Порошенко арестуют в ночь с 31 марта на 1 апреля, а команду на задержание даст
глава МВД. Такую версию развития событий в ночь после выборов озвучил лидер
ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам,
министр внутренних дел недавно побывал в США, где получил ярлык на княжение. "Через выборы ему идти
нельзя, он министр внутренних дел, но все боевики-то его". – сказал Жириновский
в эфире телеканала "Россия 1".
Далее он озвучил свой
сценарий: в ночь подсчета голосов Аваков поставит своих боевиков на каждый
избирательный участок, вскроет фальсификации, арестует Порошенко и введет в
стране диктатуру. "Он нужен Западу. Потому что Порошенко не начнет войну с
Россией никогда, он шоколадный король. А Аваков хочет быть диктатором, это
кавказская кровь, это маленький украинский Сталин", – сделал вывод глава ЛДПР.
Ничего
фантастического в сценарии Жириновкого нет, говорят эксперты. Над Порошенко уже
давно сгущаются тучи и, возможно, что ему недолго осталось гулять на свободе. Многие
его соратники заговорили о скором суде над президентом, а некоторые даже просят
прокуратуру возбудить против него уголовные дела.
Не
так давно бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил Порошенко в
преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд за
свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о коррупции и
преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.
О
коррупции во властных структурах Украины сегодня не говорит только ленивый.
Совсем недавно вскрылся скандал, связанный с закупками запчастей для военной техники. Приближенные
Петра Порошенко покупали детали по контрабандным каналам в России и втридорога
продавали их военным.
Чем
ближе выборы на Украине, тем больше звучит заявлений о готовящихся массовых
фальсификациях. Юлия Тимошенко, бывшая соратница Петра Порошенко написала на
него заявление в прокуратуру, описав в деталях, как глава Незалежной будет
обманывать свой народ на выборах. К примеру, избирком Украины напечатал лишний
миллион бюллетеней для того, чтобы вбросить их равномерно на всех участках
страны. Будут и мертвые души, и карусели и другие ухищрения с целью победы
единственного кандидата – Петра Порошенко.
Если
глава МВД захочет арестовать , то президенту ничего не останется, как
бежать из страны. Еще летом прошлого года появилась информация о том, что один
из предполагаемых адресов, куда направится президент – Белоруссия. Якобы
Александр Лукашенко уже подготовил ему запасной аэродром. У Батьки уже есть опыт
спасения опальных политиков: Белоруссия дала убежище и даже гражданство
президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в
апреле 2010 года.
Президентские
выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие рекордное число
кандидатов – 39 человек. Первое место в рейтингах популярности занимает актер и
шоумен Владимир Зеленский, на второй позиции – действующий президент Петр
, третья в списке – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.