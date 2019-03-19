В Киеве готовится арест президента Украины. Разрешение на задержание президента получил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Киеве готовится арест президента Украины. Разрешение на задержание президента получилминистр внутренних дел Арсен Аваков.ПетраПорошенко арестуют в ночь с 31 марта на 1 апреля, а команду на задержание дастглава МВД. Такую версию развития событий в ночь после выборов озвучил лидерЛДПР Владимир Жириновский.По его словам,министр внутренних дел недавно побывал в США, где получил ярлык на княжение. "Через выборы ему идтинельзя, он министр внутренних дел, но все боевики-то его". – сказал Жириновскийв эфире телеканала "Россия 1".Далее он озвучил свойсценарий: в ночь подсчета голосов Аваков поставит своих боевиков на каждыйизбирательный участок, вскроет фальсификации, арестует Порошенко и введет встране диктатуру. "Он нужен Западу. Потому что Порошенко не начнет войну сРоссией никогда, он шоколадный король. А Аваков хочет быть диктатором, этокавказская кровь, это маленький украинский Сталин", – сделал вывод глава ЛДПР.Ничегофантастического в сценарии Жириновкого нет, говорят эксперты. Над Порошенко ужедавно сгущаются тучи и, возможно, что ему недолго осталось гулять на свободе. Многиеего соратники заговорили о скором суде над президентом, а некоторые даже просятпрокуратуру возбудить против него уголовные дела.Нетак давно бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил Порошенко впреступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд засвои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о коррупции ипреступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.коррупции во властных структурах Украины сегодня не говорит только ленивый.Совсем недавно вскрылся скандал, связанный с закупками запчастей для военной техники. ПриближенныеПетра Порошенко покупали детали по контрабандным каналам в России и втридорогапродавали их военным.Чемближе выборы на Украине, тем больше звучит заявлений о готовящихся массовыхфальсификациях. Юлия Тимошенко, бывшая соратница Петра Порошенко написала нанего заявление в прокуратуру, описав в деталях, как глава Незалежной будетобманывать свой народ на выборах. К примеру, избирком Украины напечатал лишниймиллион бюллетеней для того, чтобы вбросить их равномерно на всех участкахстраны. Будут и мертвые души, и карусели и другие ухищрения с целью победыединственного кандидата – Петра Порошенко.Еслиглава МВД захочет арестовать , то президенту ничего не останется, какбежать из страны. Еще летом прошлого года появилась информация о том, что одиниз предполагаемых адресов, куда направится президент – Белоруссия. ЯкобыАлександр Лукашенко уже подготовил ему запасной аэродром. У Батьки уже есть опытспасения опальных политиков: Белоруссия дала убежище и даже гражданствопрезиденту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией вапреле 2010 года.Президентскиевыборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие рекордное числокандидатов – 39 человек. Первое место в рейтингах популярности занимает актер ишоумен Владимир Зеленский, на второй позиции – действующий президент Петр, третья в списке – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.