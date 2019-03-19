Известный кинорежиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта в московской больнице на 94-м году жизни. Трагическое известие прокомментировала актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Известный кинорежиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта в московской больнице на 94-м году жизни. Трагическое известие прокомментировала актриса Лидия Федосеева-Шукшина.Народная артистка РСФСР рассказала, что Марлен Хуциев был одним ее из самых любимых режиссеров. Он обладал уникальным стилем. Эта страшная трагедия затронула ее лично, потому что их семьи были давно знакомы и поддерживали дружеские отношения."Семьи наши близко, рядом жили, тяжело, такой потрясающий, уникальный режиссер, очень больно все это слушать, когда передают такие вещи. Особенно, знаешь, любишь людей, дружишь с ними, и это происходит и у тебя, и с твоими друзьями, больно", – поделиласьЛидия Федосеева-Шукшина в интервью репортеру .Напомним, был госпитализирован 16 марта. Как рассказал его сын, режиссер потерял сознание дома. Медики диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение. До этого педагог проходил лечение в больнице в декабре прошлого года, передает .Марлен Хуциев выступил режиссером таких легендарных картин, как "Июльский дождь", "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича" и многих других. Он также является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и почетным членом Российской академии художеств, сообщает .