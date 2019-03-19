Певицу Глюк’oZу не останавливает критика, которую обрушивают на нее поклонники после публикации очередного пикантного снимка. Тем более Наталья Чистякова-Ионова не смогла удержаться после того, как откровенное фото в ванне выложила ее соперница по стройности – Кристина Асмус.

Певицу Глюк’oZу не останавливает критика, которую обрушиваютна нее поклонники после публикации очередного пикантного снимка. Тем болееНаталья Чистякова-Ионова не смогла удержаться после того, как откровенное фотов ванне выложила ее соперница по стройности – Кристина Асмус.Станут ли снимки звезд в ванной новым флешмобом в соцсетях -пока неясно. Но начало тренду уже положено – пионерами стали российские звезды.Вслед за Кристиной Асмус откровенную фотографию выложила в Instagram НатальяЧистякова-Ионова, более известная под псевдонимом .Глюк’oZе есть чем похвалиться. Певица уже 12 лет состоит вбраке с бизнесменом Александром Чистяковым, которому родила двух дочерей. Темне менее, в свои 32 года певица выглядит потрясающе. Глюк’oZа это знает, ипотому не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах.Теперь же дело дошло до пикантной фотосессии в ванной.Возможно, вдохновил пример Кристины Асмус, которая поделилась такой жесессией днем ранее. Но если супруга Гарика Харламова забралась под душ в нижнембелье, то Чистякова-Ионова пошла дальше – она прикрылась лишь пеной исолнечными очками."Отличная мыльная пенка!! Ты такая классная!!", "Тебеочень идут эти очки! Они украшают твой чуткий носик!", "Оченьмиленькая", – восторгаются звездой поклонники.Поклонники заметили, что новые снимки кумира им что-то напоминают. Днем ранее в Сети появилась фотосессия актрисы Кристины Асмус. Жена шоумена Гарика Харламова тоже сфотографировалась в ванной. Актриса нежилась под душем, облаченная в черное нижнее белье. Свой пост в Instagram артистка снабдила подписью: "Внимание!! Фото заряжено на комментарии в стиле #тыжмать". Подписчики Глюк’oZы пришли к выводу, что Наталья решила повторить подвиг красавицы Асмус. Возможно, приняла вызов?