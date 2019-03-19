Певицу Глюк’oZу не останавливает критика, которую обрушивают
на нее поклонники после публикации очередного пикантного снимка. Тем более
Наталья Чистякова-Ионова не смогла удержаться после того, как откровенное фото
в ванне выложила ее соперница по стройности – Кристина Асмус.
Певицу Глюк’oZу не останавливает критика, которую обрушивают
на нее поклонники после публикации очередного пикантного снимка. Тем более
Наталья Чистякова-Ионова не смогла удержаться после того, как откровенное фото
в ванне выложила ее соперница по стройности – Кристина Асмус.
Станут ли снимки звезд в ванной новым флешмобом в соцсетях -
пока неясно. Но начало тренду уже положено – пионерами стали российские звезды.
Вслед за Кристиной Асмус откровенную фотографию выложила в Instagram Наталья
Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом .
Глюк’oZе есть чем похвалиться. Певица уже 12 лет состоит в
браке с бизнесменом Александром Чистяковым, которому родила двух дочерей. Тем
не менее, в свои 32 года певица выглядит потрясающе. Глюк’oZа это знает, и
потому не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах.
Теперь же дело дошло до пикантной фотосессии в ванной.
Возможно, вдохновил пример Кристины Асмус, которая поделилась такой же
сессией днем ранее. Но если супруга Гарика Харламова забралась под душ в нижнем
белье, то Чистякова-Ионова пошла дальше – она прикрылась лишь пеной и
солнечными очками.
"Отличная мыльная пенка!! Ты такая классная!!", "Тебе
очень идут эти очки! Они украшают твой чуткий носик!", "Очень
миленькая", – восторгаются звездой поклонники.
Поклонники заметили, что новые снимки кумира им что-то напоминают. Днем ранее в Сети появилась фотосессия актрисы Кристины Асмус. Жена шоумена Гарика Харламова тоже сфотографировалась в ванной. Актриса нежилась под душем, облаченная в черное нижнее белье. Свой пост в Instagram артистка снабдила подписью: "Внимание!! Фото заряжено на комментарии в стиле #тыжмать". Подписчики Глюк’oZы пришли к выводу, что Наталья решила повторить подвиг красавицы Асмус. Возможно, приняла вызов?