В заливе Терпения у берегов Сахалина наблюдали уникальное морское явление. Жители Макарова прислали в редакцию ГТРК Владивосток видео, на котором запечатлена огромная стая белух.

В заливе Терпения у берегов Сахалина наблюдали уникальное морское явление. Жители Макарова прислали в редакцию ГТРК "Владивосток" видео, на котором запечатлена огромная стая белух.Морские млекопитающие подплыли вплотную к берегу. Местные жители отмечают, что еще никогда не видели такого количества зубатых китов. Как считают очевидцы, они подошли к берегу, следуя за стаями рыбы. Киты врезаются в косяки корюшки и лакомятся ей. Конкуренцию им могут составить только рыбаки.