Восемнадцатилетний житель Омска впал в кому после падения на него ледяной глыбы с крыши местного филиала Финансового университета. Опасный момент попал в объектив камеры наблюдения.

Восемнадцатилетний житель Омска впал в кому после падения на него ледяной глыбы с крыши местного филиала Финансового университета. Опасный момент попал в объектив камеры наблюдения.Инцидент произошел около 13 часов 19 марта на Партизанской улице. На кадрах видно, как смерзшийся снежный пласт накрыл юношу, который шел по тротуару вместе с другом. В больницу его доставили в состоянии комы, сейчас он находится в реанимации.СКР отмечает, что всего две недели назад рабочие подрядной организации, как следует из документов, проводили очистку снега с крыши этого здания."Следователи установят причины происшествия и дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц", — говорится в сообщении ведомства.