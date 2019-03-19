Из-за проливных дождей на территории Агурского ущелья сошел оползень и перекрыл путь к одному из водопадов. Часть дороги одной из главных достопримечательностей Сочи была сильно повреждена. Из-за этого туристический маршрут сейчас ограничен районом второго водопада, сообщает ГТРК Кубань.

Из-за проливных дождей на территории Агурского ущелья сошел оползень и перекрыл путь к одному из водопадов. Часть дороги одной из главных достопримечательностей Сочи была сильно повреждена. Из-за этого туристический маршрут сейчас ограничен районом второго водопада, сообщает ГТРК "Кубань".Сочинский национальный парк просит всех гостей природного комплекса "Агурское ущелье и водопады" соблюдать технику безопасности и не терять бдительности. В настоящий момент все городские службы курорта перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.