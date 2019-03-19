Петру
Порошенко предрекли политическую гибель. Шансы выиграть выборы тают у
действующего президента Украины на глазах.
Петру
Порошенко предрекли политическую гибель. Шансы выиграть выборы тают у
действующего президента Украины на глазах.
Для
Порошенко прозвучал погребальный звон, такой вывод сделал политолог Юрий
Романенко на основе последних данных электоральных исследований. Менее чем за
две недели до президентских выборов на Украине определилась четверка лидеров
избирательной гонки.
На первом месте с большим отрывом актер и шоумен
Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 34% избирателей. А ведь месяц
назад его показатели едва превышали 10%. Второй в списке Петр Порошенко, но
даже с 14% поддержки ему уже не догнать артиста. Далее расположились экс-премьер
Юлия Тимошенко (12%) и бывший вице-премьер Юрий Бойко с 11% голосов.
Согласно карте настроений
избирателей, Владимир Зеленский лидирует во всех областях Украины, за
исключением Донецкой, Луганской и Львовской. На востоке предпочтения отдают
Юрию Бойко, а на западе – Петру Порошенко.
Социологи
спросили – за кого вы будете голосовать, если во второй тур выйдут Порошенко и
Зеленский. В этом случае шоумен одержит безоговорочную победу – ему отдадут
голоса 73% украинцев.
О
том, что Петр теряет лидерство говорит и тот факт ,что он пытается
перед выборами привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей. Для них он
повторяет заученную мантру о возвращении Крыма и Донбасса. Презентуя хитрый
план, Порошенко заговорил о себе в третьем лице, чем еще больше удивил публику,
отмечает .
"Та
платформа, которую предложил президент Петр относительно освобождения
Крыма, содержит много компонентов", – так дословно сказал президент.
Выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. В них
примут участие 39 кандидатов.