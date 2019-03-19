Петру Порошенко предрекли политическую гибель. Шансы выиграть выборы тают у действующего президента Украины на глазах.

ПетруПорошенко предрекли политическую гибель. Шансы выиграть выборы тают удействующего президента Украины на глазах.ДляПорошенко прозвучал погребальный звон, такой вывод сделал политолог ЮрийРоманенко на основе последних данных электоральных исследований. Менее чем задве недели до президентских выборов на Украине определилась четверка лидеровизбирательной гонки.На первом месте с большим отрывом актер и шоуменВладимир Зеленский, за него готовы проголосовать 34% избирателей. А ведь месяцназад его показатели едва превышали 10%. Второй в списке Петр Порошенко, нодаже с 14% поддержки ему уже не догнать артиста. Далее расположились экс-премьерЮлия Тимошенко (12%) и бывший вице-премьер Юрий Бойко с 11% голосов.Согласно карте настроенийизбирателей, Владимир Зеленский лидирует во всех областях Украины, заисключением Донецкой, Луганской и Львовской. На востоке предпочтения отдаютЮрию Бойко, а на западе – Петру Порошенко.Социологиспросили – за кого вы будете голосовать, если во второй тур выйдут Порошенко иЗеленский. В этом случае шоумен одержит безоговорочную победу – ему отдадутголоса 73% украинцев.том, что Петр теряет лидерство говорит и тот факт ,что он пытаетсяперед выборами привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей. Для них онповторяет заученную мантру о возвращении Крыма и Донбасса. Презентуя хитрыйплан, Порошенко заговорил о себе в третьем лице, чем еще больше удивил публику,отмечает ."Таплатформа, которую предложил президент Петр относительно освобожденияКрыма, содержит много компонентов", – так дословно сказал президент.Выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. В нихпримут участие 39 кандидатов.