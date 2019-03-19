Звезда Comedy Woman Марина Федункив трогательно пообщалась с Борисом Корчевниковым. Артистка проплакала практически всю программу. В студии ток-шоу Судьба человека она объяснила, почему так и не стала матерью.

Звезда "Comedy Woman" МаринаФедункив трогательно пообщалась с Борисом Корчевниковым. Артистка проплакалапрактически всю программу. В студии ток-шоу "Судьба человека" она объяснила,почему так и не стала матерью.После девятого класса школы МаринаФедункив поступила в училище на режиссерское отделение, а затем – в Пермскийинститут искусства и культуры. Там она влюбилась в однокурсника Сергея Щелчкова,вместе они прожили 12 лет, но так и не оформили отношения. "Сначала меня незвали замуж, а потом мне уже и самой не хотелось", – отметила артистка в студии"Судьба человека".Ее гражданский муж был далекот образа главы семьи и добытчика, поэтому ей пришлось много работать. Естественно,о детях речи не шло.После расставания с ЩелчковымФедункив еще раз попробовала устроить личное счастье. Она влюбилась вслучайного попутчика по имени Михаил. Эти отношения длились около 13 лет, нопара все-таки рассталась. Как говорит актриса, она сама его придумала инаделила качествами, которых у того не было."Человек был зависим отнаркотиков. Я его пыталась оттуда вытащить всяческими способами. Я себепоставила задачу, что я должна это сделать. Миссия оказалась невыполнима. Отбольного человека рожать детей? Я думала, что могу изменить этот мир. Я былаодержима этим желанием", – рассказала Марина в студии программы .В последнее время артистка думаетоб усыновлении "особенного" ребенка. Однако решиться на такой ответственный шаг покане может. "Я хочу сделать человека счастливым. Если я на это решусь я уйду изпрофессии, потому что надо заниматься этим ребенком. А как? Просто для того,чтобы про меня написали, что она взяла ребенка? И что? А что ты дала этомуребенку, которому ты должна посвятить свою жизнь", – отметила знаменитость вбеседе с ведущим программы .