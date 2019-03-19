Звезда Comedy Woman Марина
Федункив трогательно пообщалась с Борисом Корчевниковым. Артистка проплакала
практически всю программу. В студии ток-шоу Судьба человека она объяснила,
почему так и не стала матерью.
Звезда "Comedy Woman" Марина
Федункив трогательно пообщалась с Борисом Корчевниковым. Артистка проплакала
практически всю программу. В студии ток-шоу "Судьба человека" она объяснила,
почему так и не стала матерью.
После девятого класса школы Марина
Федункив поступила в училище на режиссерское отделение, а затем – в Пермский
институт искусства и культуры. Там она влюбилась в однокурсника Сергея Щелчкова,
вместе они прожили 12 лет, но так и не оформили отношения. "Сначала меня не
звали замуж, а потом мне уже и самой не хотелось", – отметила артистка в студии
"Судьба человека".
Ее гражданский муж был далек
от образа главы семьи и добытчика, поэтому ей пришлось много работать. Естественно,
о детях речи не шло.
После расставания с Щелчковым
Федункив еще раз попробовала устроить личное счастье. Она влюбилась в
случайного попутчика по имени Михаил. Эти отношения длились около 13 лет, но
пара все-таки рассталась. Как говорит актриса, она сама его придумала и
наделила качествами, которых у того не было.
"Человек был зависим от
наркотиков. Я его пыталась оттуда вытащить всяческими способами. Я себе
поставила задачу, что я должна это сделать. Миссия оказалась невыполнима. От
больного человека рожать детей? Я думала, что могу изменить этот мир. Я была
одержима этим желанием", – рассказала Марина в студии программы .
В последнее время артистка думает
об усыновлении "особенного" ребенка. Однако решиться на такой ответственный шаг пока
не может. "Я хочу сделать человека счастливым. Если я на это решусь я уйду из
профессии, потому что надо заниматься этим ребенком. А как? Просто для того,
чтобы про меня написали, что она взяла ребенка? И что? А что ты дала этому
ребенку, которому ты должна посвятить свою жизнь", – отметила знаменитость в
беседе с ведущим программы .