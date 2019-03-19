Эвелина Бледанс готовилась к важному событию с помощью
своего косметолога. Актриса успела забежать в клинику, подарить доктору цветные
носки и даже сфотографироваться с ним на лестнице.
Эвелина Бледанс готовилась к важному событию с помощью
своего косметолога. Актриса успела забежать в клинику, подарить доктору цветные
носки и даже сфотографироваться с ним на лестнице.
Эвелина Бледанс запустила в Сети программу под названием "Мы
все разные". Она приурочена к Международному дню человека с синдромом
Дауна, который отмечается 21 марта. Участникам флешмоба необходимо выложить
фото в разных носках, чтобы подчеркнуть свою непохожесть на других, и показать,
что даже если ты не вписываешься в стандарты и общепринятые правила, ты все
равно прекрасен.
Свою программу собиралась представить в
Госдуме. Но к такому событию надо было подготовиться – так что актриса забежала
к своему косметологу. Бледанс призналась, что в клинике ей "выровняли
лобик", а доктор получил от нее носки – что и запечатлели на снимке.
"Завезла моему любимому доктору-красоты носочки к акции
#мывсеразные , а он мне лобик выравнял– сказал нечего грустить и морщиться.
Женщина, должна быть Женщиной! А то я забросила себя немножко – нельзя так! Ведь
если надо делать большие дела, надо и выглядеть хорошо! Ну, переодеваю платье и
в Думу. ( очень волнуюсь!!!! Но, первый раз всегда страшно....)", -
написала звезда в Instagram
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики дружно поддержали актрису. пожелали
успехов и посоветовали отбросить все сомнения.
воспитывает 6-летнего сына Семена с
синдромом Дауна. Актриса просит поддержать флешмоб хэштегом #мывсеразные. Инициативу
подхватили друзья и коллеги актрисы по шоу-бизнесу. Фото в разноцветных носках
уже выложили, в частности, Филипп Киркоров, Валерия, Екатерина Стриженова и
другие знаменитости. А после похода Эвелины Бледанс в Госдуму появились и
фотографии с депутатами в красивых цветастых носках.