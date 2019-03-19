Эвелина Бледанс готовилась к важному событию с помощью своего косметолога. Актриса успела забежать в клинику, подарить доктору цветные носки и даже сфотографироваться с ним на лестнице.

Эвелина Бледанс готовилась к важному событию с помощьюсвоего косметолога. Актриса успела забежать в клинику, подарить доктору цветныеноски и даже сфотографироваться с ним на лестнице.Эвелина Бледанс запустила в Сети программу под названием "Мывсе разные". Она приурочена к Международному дню человека с синдромомДауна, который отмечается 21 марта. Участникам флешмоба необходимо выложитьфото в разных носках, чтобы подчеркнуть свою непохожесть на других, и показать,что даже если ты не вписываешься в стандарты и общепринятые правила, ты всеравно прекрасен.Свою программу собиралась представить вГосдуме. Но к такому событию надо было подготовиться – так что актриса забежалак своему косметологу. Бледанс призналась, что в клинике ей "выровнялилобик", а доктор получил от нее носки – что и запечатлели на снимке."Завезла моему любимому доктору-красоты носочки к акции#мывсеразные , а он мне лобик выравнял– сказал нечего грустить и морщиться.Женщина, должна быть Женщиной! А то я забросила себя немножко – нельзя так! Ведьесли надо делать большие дела, надо и выглядеть хорошо! Ну, переодеваю платье ив Думу. ( очень волнуюсь!!!! Но, первый раз всегда страшно....)", -написала звезда в Instagram(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Подписчики дружно поддержали актрису. пожелалиуспехов и посоветовали отбросить все сомнения.воспитывает 6-летнего сына Семена ссиндромом Дауна. Актриса просит поддержать флешмоб хэштегом #мывсеразные. Инициативуподхватили друзья и коллеги актрисы по шоу-бизнесу. Фото в разноцветных носкахуже выложили, в частности, Филипп Киркоров, Валерия, Екатерина Стриженова идругие знаменитости. А после похода Эвелины Бледанс в Госдуму появились ифотографии с депутатами в красивых цветастых носках.