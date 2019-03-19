Житель Ульяновска Дмитрий Герелис сообщил известному актеру Станиславу Эрдлей, что 34 года назад их поменяли при рождении. Знаменитость обратилась в редакцию ток-шоу На самом деле Первого канала, чтобы добиться правды. Шоумен Дмитрий Шепелев помог артисту.

Житель Ульяновска Дмитрий Герелиссообщил известному актеру Станиславу Эрдлей, что 34 года назад их поменяли при рождении. Знаменитость обратилась в редакцию ток-шоу "На самом деле" Первогоканала, чтобы добиться правды. Шоумен Дмитрий Шепелев помог артисту.Эрдлей признается, что Герелиссвязывался с ним в 2013 году, однако тогда он не поверил мужчине, решив, чтоего преследует ненормальный. "Он в соцсетях мне начал написывать. Говорил, чтоя подкидыш, и я живу в его семье. Я поначалу не обращал внимания,заблокировал его", – вспомнил Станислав в студии шоу "На самом деле".По словам артиста, вскоре онполучил шокирующее подтверждение словам Дмитрия. Дело в том, что между егоматерью и экс-женой давний конфликт. Родительница долгое время утверждала, что бывшаяневестка родила от другого мужчины, поэтому втайне провела ДНК-экспертизу с предполагаемымвнуком. Исследование дало отрицательный результат."Я взял и сам сделалДНК-анализ, – продолжил Эрдлей. – Совпадение 99,9%". Мальчик, по результатамвторого исследования, оказался его родным ребенком. Тут-то Станислав и вспомнил о странных сообщениях незнакомца.Дмитрий Герелис такжепоявился на шоу . "Когда мне было лет восемь-девять мне мама всердцах заявила, что я не ее родной сын", – вспомнил житель Ульяновска.С тех пор в сердце мужчиныпоселились сомнения, он пытался найти внешнее сходство с родителями и ненаходил его. Подозрения подкреплялись воспоминаниями женщины, которую он считал матерью. Родительница рассказывала, что при выписке нашлау него родимое пятно на руке, которого не было ранее.Став взрослым, Дмитрий началсобственное расследование. Оказалось, что в тот же день, что и он, вединственном роддоме Евпатория появилось на свет пятеро малышей, средикоторых было только два мальчика. В архиве учреждения он нашел имя ЕленыЭрдлей, он подозревает, что произошла роковая ошибка.Станислав и егородительница решились на генетическую экспертизу. Ведущий шоуДмитрий Шепелев озвучил результаты исследования. "Вероятность того, что Елена Петровнаи Станислав являются родственниками, составляет 99.9%", – зачитал шоумен.