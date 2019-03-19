Житель Ульяновска Дмитрий Герелис
сообщил известному актеру Станиславу Эрдлей, что 34 года назад их поменяли при рождении. Знаменитость обратилась в редакцию ток-шоу На самом деле Первого
канала, чтобы добиться правды. Шоумен Дмитрий Шепелев помог артисту.
Житель Ульяновска Дмитрий Герелис
сообщил известному актеру Станиславу Эрдлей, что 34 года назад их поменяли при рождении. Знаменитость обратилась в редакцию ток-шоу "На самом деле" Первого
канала, чтобы добиться правды. Шоумен Дмитрий Шепелев помог артисту.
Эрдлей признается, что Герелис
связывался с ним в 2013 году, однако тогда он не поверил мужчине, решив, что
его преследует ненормальный. "Он в соцсетях мне начал написывать. Говорил, что
я подкидыш, и я живу в его семье. Я поначалу не обращал внимания,
заблокировал его", – вспомнил Станислав в студии шоу "На самом деле".
По словам артиста, вскоре он
получил шокирующее подтверждение словам Дмитрия. Дело в том, что между его
матерью и экс-женой давний конфликт. Родительница долгое время утверждала, что бывшая
невестка родила от другого мужчины, поэтому втайне провела ДНК-экспертизу с предполагаемым
внуком. Исследование дало отрицательный результат.
"Я взял и сам сделал
ДНК-анализ, – продолжил Эрдлей. – Совпадение 99,9%". Мальчик, по результатам
второго исследования, оказался его родным ребенком. Тут-то Станислав и вспомнил о странных сообщениях незнакомца.
Дмитрий Герелис также
появился на шоу . "Когда мне было лет восемь-девять мне мама в
сердцах заявила, что я не ее родной сын", – вспомнил житель Ульяновска.
С тех пор в сердце мужчины
поселились сомнения, он пытался найти внешнее сходство с родителями и не
находил его. Подозрения подкреплялись воспоминаниями женщины, которую он считал матерью. Родительница рассказывала, что при выписке нашла
у него родимое пятно на руке, которого не было ранее.
Став взрослым, Дмитрий начал
собственное расследование. Оказалось, что в тот же день, что и он, в
единственном роддоме Евпатория появилось на свет пятеро малышей, среди
которых было только два мальчика. В архиве учреждения он нашел имя Елены
Эрдлей, он подозревает, что произошла роковая ошибка.
Станислав и его
родительница решились на генетическую экспертизу. Ведущий шоу
Дмитрий Шепелев озвучил результаты исследования. "Вероятность того, что Елена Петровна
и Станислав являются родственниками, составляет 99.9%", – зачитал шоумен.