В Иванове открылась первая в России, так называемая, технологическая Точка кипения. Это пространство, которое должно объединить теоретиков и практиков. Именно на площадке современного инновационного производства можно сделать шаг от теории к продвижению конкретных проектов.

В Иванове открылась первая в России, так называемая, технологическая "Точка кипения". Это пространство, которое должно объединить теоретиков и практиков. Именно на площадке современного инновационного производства можно сделать шаг от теории к продвижению конкретных проектов.Полностью цифровизированное производство — Ивановская композитная мануфактура — даст возможность первые навыки на рабочем месте и освоить бизнес-практики. Двери технологическая "Точка кипения" как для студентов, так и для ученых, бизнесменов и государственных служащих. Будут читать лекции, проводить выставки, семинары и даже спортивные мероприятия и театральные постановки. Все мероприятия будут бесплатные. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте Лидер ID.Как подчеркнул в беседе с ГТРК "Ивтелерадио" глава Иванова Владимир Шарыпов, мы постарались создать такое пространство, которое будет объединять людей, желающих заниматься реальными делами, реальным производством. "И особый момент – мы показываем, как должен выглядеть современный бизнес относительно производства", — заключил Владимир Шарыпов.