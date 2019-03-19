Добровольный уход в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал громом среди ясного неба не только для местной политической элиты, но и для всего постсоветского пространства. И хотя причины столь внезапного ухода не называются, очевидно, что политический тяжеловес просто устал.

Добровольный уход в отставку президента КазахстанаНурсултана Назарбаева стал громом среди ясного неба не только для местнойполитической элиты, но и для всего постсоветского пространства. И хотя причиныстоль внезапного ухода не называются, очевидно, что политический тяжеловес простоустал.Нурсултану Назарбаеву 78 лет, возраст почтенный, но для государственногодеятеля не критический. И все же, вероятно, что именно возрастной и медицинскийфакторы сыграли решающую роль в принятии столь смелого для политическогодолгожителя решения. Говорят, что у Назарбаева серьезное онкологическоезаболевание, требующее долгого лечения. Правда, есть в этой истории еще одиннемаловажный аспект.Назарбаев возглавлял Казахстан без малого три десятилетия.Незадолго до распада СССР он стал фактическим руководителем республики, занявпост первого секретаря ЦК КПСС Казахской ССР. На первых президентских выборах в1991 году Назарбаев заручился поддержкой 98,7% избирателей и с тех пор был бессменнымруководителем страны.В стране несколько раз проводились выборы, референдумы о продлении срока президентских полномочий Назарбаева и на них процент поддержки главы государства неопускался ниже 92-х, что свидетельствует о чрезвычайно высокой популярностиполитика.За годы правления Назарбаев вывел свою страну на лидирующиепозиции по большинству экономических показателей среди бывших советских республик.Казахстан называют одной из самых успешных республик на постсоветскомпространстве.Главные достижения страны за годы правления Назарбаева – создание собственной модели экономики, реформа социальной сферы,совершенствование системы госуправления, укрепление межэтнического единства иповышение роли страны на международной арене.Нурсултану Назарбаеву удалось спасти свою страну в сложныйпериод распада СССР от межнациональных конфликтов, через которые прошлипрактически все республики бывшего Союза. Проводя взвешенную внешнюю политику,Назарбаев сумел не рассориться с Россией, при этом успешно сотрудничая сЗападом.Но все же есть в сфере дружеских и почти братских отношенийМосквы и Астаны своя ложка дегтя. В последние годы в Казахстане стал наиболеезаметен курс на дерусификацию: внедрение латиницы вместо кириллицы, вытеснениерусского языка из делопроизводства, переподчинение органов госуправления именее заметные, но от этого не менее значимые, шаги в сторону Запада.Почему пошел на это – вопрос, на который дастответ время. Не исключено, что сделал он это под влиянием так называемыхзападных партнеров, которым уж очень хочется, чтобы под боком у Россиипоявилось еще одно русофобское государство. Может, причина в том, что казахстанцыстали больше тяготеть к цивилизованной Европе, оставаясь при этом в Азии.Очевидно одно – в ближайшие годы ждать революционных измененийв Казахстане не стоит. Покинув пост президента, Нурсултан Назарбаев остается лидеромнации (это статус дан ему народом пожизненно), он также продолжит работу в качестве председателяСовета безопасности страны и останется главой правящей партии. А исполнятьобязанности президента до выборов будет человек, которому доверялмногие годы – спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Так что, можно сказать,что операция по транзиту власти в Казахстане прошла тихо и безболезненно.