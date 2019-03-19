Одна из важнейших баз военно-воздушных сил США оказалась бессильна против реки Миссури. Треть военного объекта, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США, оказалась под водой.

Одна из важнейших баз военно-воздушных сил США оказалась бессильна против реки Миссури. Треть военного объекта, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США, оказалась под водой.Причиной стал рекордный снегопад, что вызвало повышение уровня воды в реках, передает телеканал "Россия 24".Военнослужащие круглосуточно работали над созданием укреплений из более чем двухсот тысяч мешков с песком, чтобы свести ущерб к минимуму. Но сила паводка заставила американских военных сдаться на милость природы.Полный масштаб ущерба пока неизвестен, но стоит отметить, что на авиабазе располагаются "Боинги И-4БИ", известные как "самолеты судного дня". Они предназначены для спасения высшего руководства США в случае ядерной войны.