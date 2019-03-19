Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку с поста президента, сообщают СМИ. В ближайшие часы глава государства выступит с обращением к народу. Ожидается, что Назарбаев объявит об отставке.

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку с поста президента, сообщают СМИ. В ближайшие часы глава государства выступит с обращением к народу. Ожидается, что Назарбаев объявит об отставке.Об отставке Назарбаева сообщило большинство влиятельныхроссийских СМИ. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качествепрезидента", – цитируют выступление главы государства в эфиререспубликанских телеканалов.Пустовать президентское кресло не будет. После отставкиНазарбаева пост главы государства займет спикер сената парламента КазахстанаКасым-Жомар Токаев.Вместе с сообщениями об отставке Назарбаева СМИ даютинформацию о нескольких указах, которые он подписал. Распоряжения касаютсякадровых перестановок. Помимо прочего, меняется глава президентскойадминистрации. Этот пост получил Малик Мурзалин, ранее возглавлявшийАкмолинскую область.Два других распоряжения касались министерства юстиции.Ответственным секретарем ведомства назначен Азамат Амиргалиев, ранееруководивший аппаратом управделами ушедшего в отставку Назарбаева.Нурсултану Назарбаеву 78 лет. Пост президента Казахстана оннепрерывно занимал с апреля 1990 года, когда возглавил Верховный советКазахской СССР. В 2015 году глава государства был переизбран на пятый срок.Сообщение об отставке Назарбаева прозвучало как гром средиясного неба. За почти 30 лет его нахождения у власти многие просто не могутпредставить во главе Казахстана другого человека. Эксперты пока не рискуютделать прогнозов относительно будущего республики.