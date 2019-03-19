Поклонники заговорили о
проблемах артистки в отношениях с супругом-продюсером Константином Меладзе. Некоторые
предположили, что Вера Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном
Баланом.
Поклонники заговорили о
проблемах артистки в отношениях с супругом-продюсером Константином Меладзе. Некоторые
предположили, что Вера Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном
Баланом.
Исполнительница дала повод для сплетен роликом, который опубликовала
на своей странице в Instagram. Видео совместного клипа Веры Брежневой и Дана Балана
подтолкнуло ряд фолловеров к мысли, что артистка неравнодушна к певцу.
Вызвал вопросы и неоднозначный комментарий звезды под постом. "Мы не знаем, что нас ожидает… Поэтому нужно
проживать каждый момент нашей жизни", – написала под видео Вера Брежнева.
Подписчики артистки тут же отреагировали на пост в
комментариях. "Как Константин на это смотрит?", "С Меладзе уже
все", "Дан хорош, конечно, но подумайте о муже", "Как Костян на это смотрит). Я понимаю, вы актеры, но
тяжко... все равно", -
написали под постом пользователи соцсети. Однако подобные комментарии Вера Брежнева предпочла оставить без
ответа.
Отметим,
несмотря на то что клип и Дана Балана "Наше лето" вышел в 2017
году, певица почему-то решила сейчас вспомнить о совместной работе. К слову,
многие поклонники артистки отметили, что очень любят их с Баланом совместные
дуэты.
Ранее призналась, что ее тошнит от занятия, которое обожают другие женщины.
Оказывается, певица терпеть не может заниматься шопингом. Артистка призналась,
что в магазинах у нее начинает кружиться голова.