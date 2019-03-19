Поклонники заговорили о проблемах артистки в отношениях с супругом-продюсером Константином Меладзе. Некоторые предположили, что Вера Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом Даном Баланом.

Поклонники заговорили опроблемах артистки в отношениях с супругом-продюсером Константином Меладзе. Некоторыепредположили, что Вера Брежнева закрутила любовь с молдавским певцом ДаномБаланом.Исполнительница дала повод для сплетен роликом, который опубликовалана своей странице в Instagram. Видео совместного клипа Веры Брежневой и Дана Баланаподтолкнуло ряд фолловеров к мысли, что артистка неравнодушна к певцу.Вызвал вопросы и неоднозначный комментарий звезды под постом. "Мы не знаем, что нас ожидает… Поэтому нужнопроживать каждый момент нашей жизни", – написала под видео Вера Брежнева.Подписчики артистки тут же отреагировали на пост вкомментариях. "Как Константин на это смотрит?", "С Меладзе ужевсе", "Дан хорош, конечно, но подумайте о муже", "Как Костян на это смотрит). Я понимаю, вы актеры, нотяжко... все равно", -написали под постом пользователи соцсети. Однако подобные комментарии Вера Брежнева предпочла оставить безответа.Отметим,несмотря на то что клип и Дана Балана "Наше лето" вышел в 2017году, певица почему-то решила сейчас вспомнить о совместной работе. К слову,многие поклонники артистки отметили, что очень любят их с Баланом совместныедуэты.Ранее призналась, что ее тошнит от занятия, которое обожают другие женщины.Оказывается, певица терпеть не может заниматься шопингом. Артистка призналась,что в магазинах у нее начинает кружиться голова.