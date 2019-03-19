МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, поданную Киевом с связи с поездкой президента Путина в Крым. Нота возвращена министерству иностранных дел Украины.

МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, поданную Киевом с связи с поездкой президента Путина в Крым. Нота возвращена министерству иностранных дел Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.На Смоленской площади подчеркнули, что подобные ноты протеста возвращаются без рассмотрения и реакции и отметили, что ни МИД Украины, ни кто-либо еще не в праве указывать президенту, как выстраивать график посещения регионов в его государстве.Диведомство призвало Киев признать реальность: жители Крыма и Севастополя пять лет назад сделали свой исторический выбор, и полуостров окончательно воссоединился с Россией. Того, что Крым – российская земля, не изменит ничто: ни нынешний украинский режим, стремящийся удержать власть всеми силами, ни диверсии и блокады радикальных националистов, ни продажные политики, торгующие на Западе национальными интересами в обмен на незначительные уступки.Визит Путина в Крым состоялся в понедельник, 18 марта. Глава государства посетил Севастополь и Симферополь. Он принял участие в праздновании пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.