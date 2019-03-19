"Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в распространении сильнодействующих веществ в крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в распространении сильнодействующих веществ в крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, подозреваемые осуществляли поставки запрещенных препаратов из-за рубежа. Далее путем почтовых отправлений они распространяли их в различных регионах Российской Федерации.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в съемной квартире одного из домов на улице Вилиса Лациса задержаны 33-летняя гражданка России и 29-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья. При обследовании помещения обнаружены картонные коробки с почтовыми отправлениями, упаковочный материал, голографические наклейки средств для похудения, визитки, печати и штампы. Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин», - рассказала Ирина Волк.Всего из незаконного оборота изъято около 80 килограммов препаратов. Их стоимость предположительно составляет более 10 миллионов рублей.Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк