Злоумышленник был принят на работу в качестве стажера и знал, где находится ключ от сейфа. Выбрав момент, он совершил кражу денежных средств...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по району Замоскворечье задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в краже денежных средств из сейфа организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратился представитель организации, который сообщил, что в офисе компании на Пятницкой улице неизвестный похитил денежные средства из сейфа. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.Участковые уполномоченные полиции по месту жительства на Белореченской улице задержали подозреваемого – 21-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник был принят на работу в качестве стажера и знал, где находится ключ от сейфа. Выбрав момент, когда в помещении никого не было, он открыл хранилище и совершил кражу денежных средств. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. В настоящее время он уволен из фирмы.Дознанием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60