Уголовные дела возбуждены в Петушинском и Юрьев-Польском районах.

10 марта текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на одной из улиц города Покрова был остановлен автомобиль «ВАЗ 21053» под управлением 21-летнего жителя города Костерево.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских - водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ.При аналогичных обстоятельствах в начале марта инспекторами ДПС ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен «ВАЗ 2114», за рулем которого находился 60-летний житель города Владимира. Факт алкогольного опьянения был подтвержден проведенным на месте освидетельствованием. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.В настоящее время в отношении фигурантов дознавателями ОМВД России по Петушинскому району и ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).