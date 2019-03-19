Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что семью 12-летней Таси никто не травил, а наоборот именно местные жители первыми пришли на помощь. Он отметил, что семья действительно находится в непростой жизненной ситуации, и пообещал помочь.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников​​​ вмешался в ситуацию с 12-летней девочкой Тасей. На своей странице в Instagram он сообщил, что семью девочки никто не травил, а наоборот именно местные жители первыми пришли на помощь.По его словам, жители деревни помогали Перчиковым поднимать хозяйство и переводили деньги на их счет, а сейчас их пытаются "чуть ли не демонизировать". Кроме того, Тася за последние пять лет поменяла пять школ, что также сказалось на ее эмоциональном состоянии. Девочке предложат помощь психолога. Ведерников отметил, что семья действительно находится в непростой жизненной ситуации, и пообещал помочь."Мы приложим все усилия, чтобы семья смогла переехать, а Елена устроилась на работу и получила среднее профессиональное образование (сегодня ей это предложили)", — написал он.В декабре 2018 года Тася из деревни Томсино Себежского района написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора, напоминает РИА Новости. По словам ее матери Елены, после этого односельчане начали травить семью, обвинять в мошенничестве и угрожать школьнице и ее матери.В Сети стали распространяться фото обнаженной девочки. Фото ее попросил прислать некий мальчик через соцсети. Позже его аккаунт был удален. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР, оказалось, что переписку с ней под именем мальчика вела ровесница Таси. Вместе с тем информация об угрозах, поступающих в адрес девочки, не подтвердилась.