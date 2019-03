В индийском городе Дхарвад (штат Карнатака) обрушилось здание. В результате обрушения как минимум один человек погиб, под завалами могут находиться десятки людей. По словам очевидцев, здание внезапно рухнуло, когда около 150 человек находились на первых этажах, где функционируют 60 магазинов.

В индийском городе Дхарвад (штат Карнатака) обрушилось здание. В результате обрушения как минимум один человек погиб, под завалами могут находиться 90 человек, пишет Times of India.Under-construction building collapses in #Dharwad district of Karnataka; one dead, many feared trapped.Picture Credits: ANITrack LIVE updates: https://t.co/0MwdJaerM2 pic.twitter.com/11pbvF7xDI— Times of India (@timesofindia) 19 марта 2019 г.По свидетельствам очевидцев, здание внезапно обрушилось в тот момент, когда около 150 человек находились на первом и втором этажах, где функционируют около 60 магазинов, передает РИА Новости.Местные жители говорят, что качество строительства этого здания было изначально низким.На месте ЧП находятся десять машин скорой помощи, спасатели и пожарные. Сообщается, что 20 человек удалось спасти.