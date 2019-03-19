Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года.

Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года.С конца прошлого года муссируются слухи о том, что семейная лодка Ксении Собчак и Максима Виторгана потонула в результате шторма по имени Константин Богомолов. Слухи о том, что гламурная блондинка увлеклась модным режиссером, появились на фоне заметного охлаждения отношений супругов: Ксения и Максим перестали вместе выходить в свет и публиковать общие фотографии в соцсетях.В начале марта Собчак и Виторган признались, что расстались. "Мы довольно давно живем отдельно, каждый – своей жизнью. Пока мы жили вместе, сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество, тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители", – опубликовали одну и ту же запись в Instagram супруги (возможно, уже бывшие – оба не носят обручальные кольца).Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года, в и специальных .