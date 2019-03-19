В Самаре в минувший понедельник массово падал лед с крыш жилых домов. В течение нескольких часов пострадали два человека — молодой и пожилой мужчина.

В Самаре в минувший понедельник массово падал лед с крыш жилых домов. В течение нескольких часов пострадали два человека — молодой и пожилой мужчина.18 марта в первой половине дня лёд с крыши дома на улице Серноводской рухнул на пенсионера.Чуть позже подобный случай произошел на Пугачевском тракте — на местного жителя упала целая ледяная глыба. Очевидец снял на видео последствия инцидента и опубликовал его в социальной сети."Потерпи, сыночек, потерпи!" — хлопотала женщина около лежащего на асфальте парня, дожидающегося скорой помощи рядом с крупными осколками льда. В ожидании врачей жильцы обсудили опасность висящих сосулек и приняли решение судиться.Оба мужчины были госпитализированы. О тяжести полученных ими травм, а также о состоянии пострадавших не сообщается.