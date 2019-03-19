Пожар на предприятии Мечел-кокс в Челябинске. Сегодня рано утром после сообщения о возгорании на место ЧП выехали пожарные машины, сообщает ГТРК Южный Урал. Как выяснилось, причиной пожара стал утеплитель труб отдельно стоящей технологической установки. Возгорание произошло на высоте 15 метров.

Пожар на предприятии "Мечел-кокс" в Челябинске. Сегодня рано утром после сообщения о возгорании в пекококсовом цехе завода "Мечел-Кокс" на место ЧП выехали пожарные машины, сообщает ГТРК "Южный Урал".Как выяснилось, причиной пожара стала искра, попавшая на площадку отдельно стоящего соседнего здания, прокомментировали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. В тушении приняли участие 21 сотрудник МЧС и семь единиц техники.Возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут, пострадавших нет. Технологическая линия повреждений не получила. Пожар не повлиял на процесс производства, сообщает пресс-служба ООО "Мечел-Кокс".