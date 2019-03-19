В российской футбольной премьер-лиге подведены итоги прошедших в минувший уикенд матчей чемпионата страны. Звания лучшего игрока 20-го тура первенства удостоен защитник сборной России и столичного ЦСКА Марио Фернандес. Его клуб в субботу, 16 марта, победил Урал – 1:0.

В российской футбольной премьер-лиге подведены итоги прошедших в минувший уикенд матчей чемпионата страны. Звания лучшего игрока 20-го тура первенства удостоен защитник сборной России и столичного ЦСКА Марио Фернандес. Его клуб в субботу, 16 марта, победил "Урал" – 1:0.Победный мяч в игре против уральцев забил как раз оборонец армейцев. В итоге в голосовании болельщиков за звание игрока тура Фернандес набрал 43% (чуть больше 27 тыс. голосов) и опередил полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса. Последний забил гола "Спартаку" и сравнял счет в гостевом матче (1:1).