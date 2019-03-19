Трагедией закончилась будничная тренировка в одном из бассейнов американской Флориды для призера чемпионата мира 2012 года по плаванию на короткой воде Кеннета То, представляющего сборную Гонконга. Ему стало плохо в раздевалке спортсооружения и он умер в госпитале в возрасте 26 лет.

Трагедией закончилась будничная тренировка в одном из бассейнов американской Флориды для призера чемпионата мира 2012 года по плаванию на короткой воде Кеннета То, представляющего сборную Гонконга. Ему стало плохо в раздевалке спортсооружения и он умер в госпитале в возрасте 26 лет.То был достаточно разносторонним пловцом, выступавшим в плавании вольным стилем, брассом, баттерфляем и в комплексе. В составе сборной Австралии 8 лет назад он завоевал 6 медалей на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года, а в 2012 году стал победителем Кубка мира и серебряным призером мирового первенства. После смены гражданства пловец владел 16 рекордами Гонконга на разных дистанциях.Как сообщили представители Спортивного института Гонконга (HKSI), Кеннету То стало плохо сразу после тренировки. В раздевалке он потерял сознание и был доставлен в госпиталь, но медики не смогли помочь пловцу, который скончался не приходя в сознание.