Прощание с легендарным кинорежиссером Марленом Хуциевым пройдет в Доме кино в Москве. Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в Боткинской больнице.

Прощание с легендарным кинорежиссером Марленом Хуциевым пройдет в Доме кино в Москве. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев."Прощание, скорее всего, конечно, пройдет в Доме кино, кино, которому он отдал всю свою жизнь", — сказал Лаврентьев.Пресс-служба Союза кинематографистов подтвердила эту информацию, сообщив, что прощание с мэтром состоится в Большом зале Центрального дома Кинематографистов 21 марта в 11:00.В свою очередь председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что Московская городская дума готова увековечить память режиссера в той форме, которую предложит Союз кинематографистов. Он отметил, что Хуциев был очень талантливым, ярким и смелым — как в творчестве, так и в жизни. "Марлен Хуциев — один из столпов нашей культуры и кинематографии", — подчеркнул он.Марлен Хуциев скончался 19 марта в семь часов утра в Боткинской больнице​​​. Ему было 93 года.