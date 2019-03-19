Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Лидеры России. Ни одна машина не может летать так, как российский самолет, добавил глава государства.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России". Ни одна машина не может летать так, как российский самолет, добавил глава государства.Ранее директор авиационного завода КнААЗ Александр Пекарш сообщил, что первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС России в 2019 году. Вторая подобная машина ожидается к 2020 году, пишет агентство ТАСС.Су-57 – первый российские истребитель, который отвечает всем требованиям боевого самолета пятого поколения: у машины снижена радиолокационная заметность, она оснащена самой современной электроникой и способна проходить звуковой барьер без использования форсажа.