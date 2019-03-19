Экономическая помощь Белоруссии будет зависеть от признания Александром Лукашенко воссоединения Крыма с Россией. Так эксперты интерпретировали слова российского посла в братской республике, спецпредставителя президента Владимира Путина Михаила Бабича.

Экономическая помощь Белоруссии будет зависеть от признания Александром Лукашенко воссоединения Крыма с Россией. Так эксперты интерпретировали слова российского посла в братской республике, спецпредставителя президента Владимира Путина Михаила Бабича.На пресс-конференции 18 марта в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией дипломат ответил на вопрос, собирается ли Москва требовать от признания полуострова частью нашей страны. Бабич напомнил о недавнем высказывании Лукашенко на эту тему."Совсем недавно высказался президент суверенного независимого государства, сформулировал государственную позицию", – заявил дипломат. По его словам, в российском посольстве исходят из позиции Лукашенко.Слова Бабича СМИ и эксперты истолковали по-разному. Были и те, кто решил, что Кремль якобы смирился с тем, что Крым уже не признает. У авторов посвященного белорусской тематике телеграм-канала "Бульба престолов" другое мнение."Если перевести с дипломатического, то Бабич говорит: "Для суверенного государства объем дотаций будет одним. А, может, и вовсе не будет", – пишут авторы.Иными словами, Кремль через Бабича доносит до Лукашенко: хотите быть независимыми – будьте, но о российских дотациях придется забыть. Во всяком случае, в их прежних объемах. "А вот для части Союзного Государства с общей внешней политикой возможны и другие варианты", – пишет "Бульба престолов".По мнению авторов телеграм-канала, Путин не смирился с хитрым желанием усидеть на двух стульях, пытаясь угодить украинцам, а заодно получить российский газ по скидке. "Отказ выдавливать признание здесь и сейчас не означает признание лукашенковской многовекторности", – заключают авторы.