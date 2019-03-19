Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры оказывать бизнесменам эффективную поддержку и решительно реагировать на нарушения их прав. Он предостерег правоохранительные органы от необоснованных арестов фигурантов уголовных дел.

Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры оказывать бизнесменам эффективную поддержку и решительно реагировать на нарушения их прав.Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, которое проходит в Калининграде, президент отметил, что крайне необходимо содействие улучшению делового климата. Прямую трансляцию заседания ведет телеканал "Россия 24".Глава государства предостерег правоохранительные органы от необоснованных арестов фигурантов уголовных дел. Он подчеркнул, что должны соблюдаться нормы о законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а "содержание под стражей должно соответствовать тяжести предъявляемых обвинений".В свою очередь генпрокурор РФ Юрий Чайка с сожалением отметил, что бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов, и об этом в очередной раз был вынужден говорить глава государства. По его словам, за год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения."Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места", — указал он.Чайка пообещал вместе с Верховным Судом разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях, проверить обоснованность их привлечения к уголовной ответственности.Вместе с тем, по словам Чайки, оценка материалов по экономическим преступлениям, особенно на первоначальном этапе, представляет сложность, и здесь все зависит от добросовестности следователя. Он напомнил, что еще два года назад в Уголовный кодекс введена специальная норма — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности. Однако за это время ни одно такое преступление на учет не было поставлено.